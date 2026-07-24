Системы ПВО сбили над Ленобластью 33 беспилотника ВСУ за три часа

В ночь на 24 июля систему ПВО сбили над территорией Ленинградской области 33 беспилотника ВСУ. Об этом на платформа «Макс» сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области объявили в 01:42, Менее чем за три часа российские силы противовоздушной обороны уничтожили более 30 беспилотников.

«Над территорией Ленинградской области сбито 33 БПЛА. Боевая работа продолжается», — отметил глава региона.

В ночь на 22 июля в Ленобласти отражали атаку беспилотников. Силы ПВО сбили девять БПЛА. По информации губернатора, жертв и разрушений не зафиксировано. Воздушная тревога длилась более четырех часов.