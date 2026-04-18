Мирная жительница погибла при атаке ВСУ на автобус в Брянской области

В Брянской области в результате атаки FPV-дрона на пассажирский автобус погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале .

Удар украинских дронов пришелся по селу Чернооково Климовского района. В момент атаки в автобусе находились мирные жители, одна из пассажирок погибла.

Еще одна женщина в результате происшествия получила ранения. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Глава региона выразил соболезнования родным погибшей и отметил, что семье будет оказана поддержка, включая материальную помощь.

В результате удара также повредило автобус Климовского автотранспортного предприятия. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы.

Ранее житель села Курковичи Брянской области попытался поднять взрывное устройство и получил ранение.