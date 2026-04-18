Дрон ВСУ атаковал автомобиль в курском приграничье, три человека ранены

Три мирных жителя пострадали из-за атаки украинских дронов на курское приграничье. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня днем украинский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе между селом Будки Глушковского района и деревней Сухая Рыльского района», — сообщил глава региона.

Пострадали двое мужчин 67-ми и 62-х лет, у них осколочные ранения головы, живота, рук и ног. У 67-летней женщины — осколочные ранения рук. Раненым оказали медицинскую помощь, их доставят в Курскую областную больницу.

Днем 18 апреля российские ракетчики уничтожили 46 украинских беспилотников самолетного типа. В ночь с 17 на 18 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотников. ВСУ атаковали Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Ростовскую, Псковскую, Саратовскую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Ульяновскую области, Краснодарский край и Крым.