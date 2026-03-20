Российские войска начали заходить в Ольговку

Марочко: ВС РФ заходят в Ольговку, взяв высоты у Петровского

Российские военные, взяв стратегические высоты у Петровского (Грековка) в Луганской Народной Республике, начали продвижение к Ольговке в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе упорных ожесточенных боев нашим войскам удалось овладеть стратегическими высотами юго-западнее Петровского. ВС РФ перешли административную границу ЛНР и с ходу зашли в населенный пункт Ольговка Харьковской области», — отметил он.

Также офицер рассказал, что украинские военные сбежали с позиций восточнее Боровой в Харьковской области, воспользовавшись дождливой погодой и неблагоприятными погодными условиями для использования БПЛА. Российские военные укрепили свои позиции у Боровой.

Ранее Марочко рассказал, что российские военные выбили подразделения ВСУ из Николаевки под Константиновкой в ДНР.