Власти Украины на протяжении 1,5 часа уговаривали по видеосвязи американского советника президента США Джейка Салливана разрешить ВСУ бить по России западным оружием. Об этом сообщила газета The Washington Post .

По словам анонимных источников, в разговоре с украинской стороной также участвовали министр обороны Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун. Чиновники из Украины привели американцам данные о потерях, после чего те все-таки согласились посоветовать президенту Джо Байдену одобрить рискованную просьбу.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис прокомментировал требование Украины о снятии запрета на использование оружия. Аналитик обратил внимание на неадекватное поведение президента Владимира Зеленского. По его словам, многие высокопоставленные американцы подозревают украинского лидера в панике.