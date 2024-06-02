Власти Украины на протяжении 1,5 часа уговаривали по видеосвязи американского советника президента США Джейка Салливана разрешить ВСУ бить по России западным оружием. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По словам анонимных источников, в разговоре с украинской стороной также участвовали министр обороны Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун. Чиновники из Украины привели американцам данные о потерях, после чего те все-таки согласились посоветовать президенту Джо Байдену одобрить рискованную просьбу.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис прокомментировал требование Украины о снятии запрета на использование оружия. Аналитик обратил внимание на неадекватное поведение президента Владимира Зеленского. По его словам, многие высокопоставленные американцы подозревают украинского лидера в панике.