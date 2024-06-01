Меркурис: Зеленский начал вести себя все более неустойчиво и эмоционально

Окружение президента Украины Владимира Зеленского начало тревожить его нестабильное поведение. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале .

«Американцы и некоторые высокопоставленные люди на Украине считают, что Зеленский паникует и сходит с ума», — сказал он.

Аналитик пояснил, что украинский президент начал требовать разрешить Киеву «бомбить» Россию, бить по нефтеперерабатывающим предприятиям, а также атаковать российскую энергосистему.

По словам Меркуриса, Зеленский ведет себя все более неустойчиво и эмоционально. Он перестал верить президенту США Джо Байдену и, возможно, многим из своего окружения.

Глава киевского режима считает, что американцы хотят договориться о замораживании конфликта до президентских выборов в ноябре.

Тем временем украинские боевики начали наносить удары по РФ западными ракетами HIMARS. Армия России уничтожила 10 образцов такого оружия.