Запад обеспокоился из-за «сумасшествия» Зеленского

Меркурис: Зеленский начал вести себя все более неустойчиво и эмоционально

Фото: РИА «Новости»

Окружение президента Украины Владимира Зеленского начало тревожить его нестабильное поведение. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Американцы и некоторые высокопоставленные люди на Украине считают, что Зеленский паникует и сходит с ума», — сказал он.

Аналитик пояснил, что украинский президент начал требовать разрешить Киеву «бомбить» Россию, бить по нефтеперерабатывающим предприятиям, а также атаковать российскую энергосистему.

По словам Меркуриса, Зеленский ведет себя все более неустойчиво и эмоционально. Он перестал верить президенту США Джо Байдену и, возможно, многим из своего окружения.

Глава киевского режима считает, что американцы хотят договориться о замораживании конфликта до президентских выборов в ноябре.

Тем временем украинские боевики начали наносить удары по РФ западными ракетами HIMARS. Армия России уничтожила 10 образцов такого оружия.

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