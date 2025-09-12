Украинские чиновники призвали готовить детей к войне. Но только не своих

Украинские чиновники и военные призывают готовить детей к боевым действиям еще со школы, хотя сами далеко не всегда следуют своим же требованиям. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

Среди примеров, которые приводит издание, — семья секретаря СНБО Рустема Умерова, живущая в США, и дети замглавы 4-го центра рекрутинга сил территориальной обороны Игоря Швайки, находящиеся в Бельгии.

В ответ на вопросы журналистов чиновники отвечают, что их дети уже взрослые и сами решают, где им жить.

В июле стало известно, что около 720 тысяч украинских школьников уже уехали за границу, опасаясь принудительной мобилизации и не видя перспектив на родине. Число обучающихся в стране достигло минимума за 30 лет. При этом мигрируют не только молодые люди, но и девушки.