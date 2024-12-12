Украинские БПЛА уничтожили ночью в Чечне, Крыму, Северной Осетии и Курской области

Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 16 дронов ВСУ над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 12 декабря перехватили и уничтожили 16 украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего БПЛА сбили над территорией Республики Крым — там ликвидировали восемь целей. В Северной Осетии нейтрализовали три дрона, под Курском — четыре, а в Чечне — один.

По данным оборонного ведомства, украинские боевики пытались с помощью беспилотников совершить террористическую атаку на российские объекты.

Ранее жители Грозного услышали звук взрыва. Очевидцы предположили, что сработала система ПВО. Горожане также сообщили о найденных на земле обломках БПЛА.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что из-за падения дрона получили легкие ранения получили четыре бойца караула. Беспилотник уничтожили над казарменными зданиями спецполка полиции МВД, добавил он.