Украинские БПЛА уничтожили ночью в Чечне, Крыму, Северной Осетии и Курской области
Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 16 дронов ВСУ над регионами России
Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 12 декабря перехватили и уничтожили 16 украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего БПЛА сбили над территорией Республики Крым — там ликвидировали восемь целей. В Северной Осетии нейтрализовали три дрона, под Курском — четыре, а в Чечне — один.
По данным оборонного ведомства, украинские боевики пытались с помощью беспилотников совершить террористическую атаку на российские объекты.
Ранее жители Грозного услышали звук взрыва. Очевидцы предположили, что сработала система ПВО. Горожане также сообщили о найденных на земле обломках БПЛА.
Позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что из-за падения дрона получили легкие ранения получили четыре бойца караула. Беспилотник уничтожили над казарменными зданиями спецполка полиции МВД, добавил он.