Украинские БПЛА потопили теплоход «Янина» в Черном море

В Черном море в 130 милях от Новороссийска затонул теплоход «Янина», принадлежащий компании FESCO, которая входит в «Росатом». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

По данным «Росатома», судно атаковали боевые морские дроны Вооруженных сил Украины. Весь экипаж — 17 человек — спасли, их состояние удовлетворительное. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев назвал произошедшее пиратством и морским разбоем.

«Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозящий гражданскую продукцию, — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов», — отметил он.

Лихачев поблагодарил экипаж судна Delphinus во главе с египетским капитаном, который ночью пришел на помощь и спас моряков. Он подчеркнул, что «морское братство» остается вечной ценностью даже в условиях опасности.

Ранее при очередной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС погиб главный инженер станции Александр Яковлев, сообщили в «Росатоме».