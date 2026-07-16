ВСУ нацелились на разрушение безопасности ЗАЭС. Главный инженер станции стал первой целью

Постоянно находящаяся под атаками боевиков Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла главного инженера — Александра Яковлева. Вместе со своим водителем он погиб в машине, в которую ударил беспилотник. Этот налет показал, что станция, имеющаяся запас прочности за счет бетонных стен, уязвима: она теряет специалистов, отвечающих за ее безопасную работу. Как на гибель Яковлева отреагировали в мире и какими последствиями грозят продолжающиеся обстрелы ЗАЭС, узнал 360.ru.

Как погиб Александр Яковлев

О гибели главного инженера ЗАЭС первым сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Он уточнил, что служебный автомобиль, где находился сотрудник станции с водителем, попал под удар беспилотника при выезде с промышленной площадки в Энергодар.

Фото: РИА «Новости»

«Вместе с главным инженером Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов. Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», — заявил Лихачев. Глава Росатома заявил, что очередная атака стала возможной с попустительства западными государствами терактов, которые устраивает киевский режим. «Цена этого попустительства: и человеческие жизни — за последние два с половиной месяца были убиты 13 человек и ранены 48 человек, — и реальная угроза массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы», — предупредил Лихачев. Пресс-служба госкорпорации принесла соболезнования родным и близким погибших. Министерство иностранных дел России назвало убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции очередным преступлением Киева, целью которого стали срыв безопасной работы, запугивание сотрудников и давление на Россию.

Фото: РИА «Новости»

«Нацистско-бандеровский режим строит иллюзии, что у него получится таким образом оказать давление на нашу страну, а заодно шантажирует своих западных хозяев, требуя все больше денег и оружия», — заявили во внешнеполитическом ведомстве. Дипломаты отметили, что гибель инженера ЗАЭС только подтвердила опасность нахождения украинских боевиков около станции и весь цинизм критики в адрес России о размещении там сил охраны. Коллеги погибшего Яковлева назвали его убийство преступлением без оправданий. «Это посягательство не только на человеческую жизнь, но и на сам принцип безопасности ядерных объектов, который всегда должен оставаться вне политики и насилия», — заявили представители станции. Они призвали жителей Энергодара сплотиться и сохранить верность своему делу, чтобы защитить станцию, город и людей, которые обеспечивают безопасность перед террором, который устроил киевский режим. «Сан Саныч, мы обещаем вам: ваша жизнь, ваше служение атомной отрасли и ваша гибель не будут забыты. Мы не позволим страху победить. Мы сохраним то, чему вы посвятили себя, и продолжим ваше дело», — обратились к погибшему главному инженеру сотрудники ЗАЭС.

Мировая общественность промолчит

Фото: РИА «Новости»

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси станет единственным, кто отреагирует на убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. Он пояснил, что от совета директоров международного агентства никакой реакции ждать не стоит, потому что большая часть членов там состоит из представителей стран НАТО. «Поэтому коллективной реакции ждать не приходится. А Гросси как человек нейтральный, профессиональный и прогрессивный обязательно откликнется», — заявил Станкевич. Политолог отметил, что удар по автомобилю с главным инженером станции поставил под угрозу и сотрудников миссии МАГАТЭ, которые регулярно меняются, приезжая на машинах. «Что будет теперь, если дроны киевского режима будут охотиться за этими машинами?» — предупредил Станкевич.

Фото: РИА «Новости»

Он отметил, что МИД и Росатом обязаны донести до международных партнеров всю опасность, которую представляют боевые действия в районе ЗАЭС. «Также надо подумать о защите ответственного персонала во время переездов. Без какого-либо прикрытия они не должны путешествовать с учетом активности украинских беспилотников», — подчеркнул Станкевич. Политолог добавил, что Запорожская АЭС продолжит работать в любом случае. Атаки украинских боевиков не превратят ее территорию в зону отчуждения, а персонал оказался под тяжелым психологическим давлением, но все равно не сдастся. Гросси действительно оказался единственным, кто выступил с осуждением атаки украинского беспилотника в районе Запорожской атомной электростанции, после которой погиб главный инженер. Он подчеркнул, что это неприемлемо и повышает риски ядерной опасности. «Призываю к немедленному прекращению всех атак на ядерные объекты или вблизи них, а также на их персонал», — заявил Гросси. От совета директоров МАГАТЭ реакции не последовало.

Сколько атак перенесла ЗАЭС в 2026 году

Фото: РИА «Новости»

Согласно открытым данным, украинские боевики возобновили атаки на ЗАЭС с 27 апреля, когда по территории транспортного цеха станции ударил беспилотник. Жертвой этого налет стал работавший на станции водитель. С 30 апреля по 3 мая Энергодар оказался полностью обесточен из-за постоянных налетов беспилотников. Под удар одного из дронов попала лаборатория внешнего радиационного контроля станции. Под постоянными атаками оказалась электроподстанция «Радуга», питающая ЗАЭС. Направить туда ремонтников оказалось невозможно, и она окончательно вышла из строя. В городе сгорели пять машин, повреждения получили пожарный автомобиль, здание администрации, газораспределительная станция и жилой дом. Один из беспилотников влетел в подвал, переоборудованный для убежища сотрудников мэрии. В середине мая глава Росатома заявил, что в ходе налетов в Энергодаре погибли два мирных жителя, один из которых работал на ЗАЭС. Еще двух сотрудников, выехавших с территории станции, ранил прилетевший беспилотник. Самый опасный налет произошел 16 мая. Один из украинских беспилотников залетел на территорию станции и упал около энергоблока. По счастливой случайности летательный аппарат не сдетонировал.

Фото: РИА «Новости»

На следующий день украинские боевики обстреляли ЗАЭС из артиллерии, повредив кровлю транспортного цеха и несколько служебных автобусов, а также территорию со списанной техникой. Майские атаки завершились ударами по зданию машинного зала шестого энергоблока. В июне основными целями вражеских беспилотников стала инфраструктура линии электропередачи «Ферросплавная -1». Это единственный из 10 внешних источников электроэнергии, который продолжал питать станцию. Ремонтные работы линии «Днепровская» сорвала очередная атака беспилотника. Ранения получили пять военных, которые занимались разминированием территории для проезда бригады специалистов. Еще один сотрудник станции погиб, один получил ранения в ходе налета беспилотников 18 июня. На следующий день из-за взрыва загорелся бокс транспортного цеха, а также получило повреждение здание проектно-конструкторского бюро. В ходе последнего налета погиб Яковлев и его водитель.

Как ЗАЭС работает в условиях постоянных обстрелов

Фото: РИА «Новости»

На фоне постоянных обстрелов и атак украинских беспилотников в сентябре 2022 года Запорожская атомная электростанция остановила работу всех шести энергоблоков, переведя их в холодный режим. Для обеспечения работы системы охлаждения оставшегося в реакторах топлива и отработанного сырья станция получала электроэнергию по 10 линиям электропередачи. По данным участников миссии МАГАТЭ, постоянно присутствующих на ЗАЭС, к 2026 году постоянным источником внешнего питания осталась только одна линия — «Ферросплавная». Из-за плохого состояния она регулярно отключается. В минувший вторник, 14 июля, станция осталась без внешнего электроснабжения в 22-й раз и 10-й раз за последние три месяца. На время прекращения поступления энергии из внешних источников станцию обеспечивают 19 аварийных дизельных генераторов, которые включаются автоматически для охлаждения реактора. После повторного подключения линии аппараты переходят в режим ожидания.

Фото: РИА «Новости»

«Частые перебои с внешним электроснабжением показывают, насколько нестабильной остается ситуация с электросетями на Запорожской атомной электростанции. Она нуждается в надежном и стабильном подключении для поддержания своих основных функций по обеспечению безопасности», — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он добавил, что персонал станции продолжает работать в чрезвычайно сложных условиях, а регулярные налеты на Энергодар усугубляют давление на сотрудников и их семьи.

Чем опасно постоянное отключение ЗАЭС от электричества?

Перевод в режим холодного останова реакторов Запорожской атомной электростанции убрал высокую температуру и давление на топливо, которое там осталось. В противном случае при повреждении энергоблока опасные радиоактивные вещества могли рассеяться на огромные территории. Об этом в комментарии 360.ru заявил инженер-физик и сооснователь программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский. Он подчеркнул, что, несмотря на то что риска аварии, сравнимой с Чернобыльской катастрофой или Фукусимой, не существует, но другие риски до сих пор остаются. «Несмотря на то что атомные реакторы в холодном останове, альфа-бета-распады долгоживущих радиоактивных элементов происходят. И это же относится к бассейнам отработанного ядерного топлива. Для снятия остаточного тепловыделения требуется охлаждение», — заявил Ожаровский.

Фото: РИА «Новости»