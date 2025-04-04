Дроны ВСУ повредили газопровод в Тамбовской области

Труба распределительного газопровода и крыша частного дома получили повреждения при атаке украинских БПЛА на Тамбовскую области. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов в своем Telegram-канале .

По его словам, крыша пострадала незначительно.

«Также перебита труба распределительного газопровода в дачном секторе, временно отключено газоснабжение 15 домовладений», — добавил Первышов.

В результате атаки никто не пострадал.

Минувшей ночью над регионами России сбили 107 украинских беспилотников. Больше всего дронов уничтожили в Курской, Орловской и Липецкой областях. Также ВСУ атаковали с помощью БПЛА Калужскую, Ростовскую, Тамбовской, Брянскую, Воронежскую, Тульскую области и Московский регион.