Украинские БПЛА более 30 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Украинские боевики 33 раза за сутки атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

За сутки ВСУ пытались ударить по 19 приграничным населенным пунктам и выпустили 41 снаряд. В результате повреждения получили три многоквартирных дома и один частный, два предприятия и пять машин.

Гладков рассказал, что один житель Белгородской области подорвался на взрывном устройстве. Врачам не удалось спасти мужчину — он получил несовместимые с жизнью ранения.

В ночь на 16 ноября российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 34 дрона. Военные уничтожили 20 БПЛА в Курской области, 11 — в Брянской и по одному — в Крыму, Белгородской и Калужской областях.

Утром 15 ноября массированную атаку беспилотников отразили в Краснодарском крае. Губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил, что системы ПВО перехватили десятки дронов.