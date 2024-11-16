Военные за ночь уничтожили 34 беспилотника над пятью регионами России

За ночь российские силы противовоздушной обороны сбили 34 украинских беспилотника над пятью регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа», — отметили в оборонном ведомстве.
Больше всего дронов уничтожили над Курской областью — 20. Над Брянской сбили 11 вражеских беспилотников. По одному ликвидировали над Крымом, Белгородской и Калужской областями.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что украинский дрон взорвался на окраине города Людиново. В результате взрыва беспилотного летательного аппарата несколько автомобилей получили повреждения, а в соседних домах были выбиты стекла. Обошлось без жертв.
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