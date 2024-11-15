Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников ночью

Кондратьев: силы ПВО перехватили несколько десятков БПЛА под Краснодаром

Минувшей ночью два муниципалитета Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале .

«Наши средства ПВО перехватили несколько десятков БПЛА в Крымском и Красноармейском районах», — написал он.

В Крымске обломки дронов рухнули на территорию четырех домовладений. Пострадавших в результате ЧП нет. Повреждения получила крыша одного дома и машина.

В Красноармейском районе в станице Полтавской из-за обломков БПЛА пострадала крыша частного дома. В другом доме выбило стекла. Пострадавших также нет.

Кондратьев добавил, что специалисты оценят материальный ущерб, местные власти помогут с восстановлением поврежденных домов.

Накануне украинский беспилотник атаковал машину в селе Черемошное Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, три человека пострадали.