Украинские БПЛА атаковали склад Wildberries в Самарской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по складу Wildberries в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев .

«Враг средствами БПЛА атаковал склад Wildberries на территории нашего региона. Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают оперативные службы», — заявил глава области.

Федорищев напомнил жителям о запрете фото- и видеосъемки последствий атаки, а также работы ПВО, и призвал не помогать врагу. Он добавил, что в Самарской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.

После удара на логистическом объекте началось возгорание, уточнила пресс-служба Wildberries.

«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — сообщил маркетплейс.

Ранее губернатор региона рассказал, что во время ночной атаки на область погибли два человека.