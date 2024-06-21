Украинские БПЛА атаковали Севастополь

Утром в Севастополе сбили четыре беспилотника. Из-за упавших обломков загорелась трава, других повреждений не зафиксировали. О работе системы ПВО сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

«Военные отражают вражескую атаку БПЛА. По предварительной информации сбиты уже четыре беспилотника», — заявил он.

Возгорание от упавших обломков произошло в районе Монастырского шоссе. Развожаев сообщил, что загорелась трава. Ни один объект в городе не пострадал, жителям медицинская помощь тоже не потребовалась. Губернатор призвал в случае обнаружения фрагментов дронов вызывать спасателей.

Украинские военные устроили массированную атаку беспилотниками на Краснодарский край. Повредили Ильский НПЗ и котельную, пострадали несколько человек. В Брянской области сбили один дрон самолетного типа.