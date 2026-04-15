Житель Белгородской области пострадал при атаке дроне ВСУ на автомобиль

Белгородская области в очередной раз подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, не обошлось без последствий. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале .

«В селе Мешковое от удара дрона по „Газели“ ранен мужчина. Он госпитализирован в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона.

Автомобиль получил повреждения.

Села Вознесеновка, Графовка, Мешковое и Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглись атакам пяти БПЛА. В Вознесеновке повреждения получила надворная постройка.

Над Алексеевским округом средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ. В Алексеевке обломки БПЛА посекли легковой автомобиль. В Белгородском округе поселок Малиновка и село Нечаевка атаковали по одному беспилотнику. В поселке Малиновка огонь уничтожил дом.

В Валуйском округе город Валуйки и село Кукуевка попали под удар пяти дронов. Повреждения получили частный дом и коммерческий объект. В Волоконовском округе пострадали два авто и остекление храма Благовещения Пресвятой Богородицы.

В Грайворонском округе дроны атаковали сельхозтехнику и легковую машину.

Всего прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 85 дронов ВСУ над регионами России.