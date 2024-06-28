Украинские БПЛА атаковали объект в Брянской области, вспыхнул пожар

Украинские боевики атаковали объект инфраструктуры в поселке Белая Березка в Трубчевском районе с помощью дронов-камикадзе. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

Он отметил, что из-за атаки на объекте возник пожар. Также в результате удара нарушилось электроснабжение.

По словам губернатора, в результате ЧП никто не пострадал, на место прибыли пожарно-спасательные бригады. Он добавил, что специалисты восстановят электроснабжение после ликвидации возгорания.

В ночь на 28 июня военные засекли над территорией России 25 беспилотников. Системы ПВО нейтрализовали девять аппаратов в Смоленской области, два — в Курской, один — в Воронежской и еще один — в Ростовской области. Больше всего дронов сбили под Брянском — там уничтожили 12 БПЛА.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил, что ВСУ пытались атаковать военный объект. Он подчеркнул, что никто не пострадал.