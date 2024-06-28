Дроны ВСУ попытались атаковать военный объект в Смоленской области

Анохин: 9 дронов ВСУ попытались атаковать военный объект в Смоленской области

Ali Hashisho/XinHua
Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

Украинские боевики ночью попытались атаковать дронами-камикадзе военный объект в Смоленской области. Об этом губернатор Василий Анохин сообщил в Telegram-канале.

Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресеки попытку удара над Починковским районом. В атаке задействовали девять дронов. При падении обломков, предварительно, никто не пострадал, разрушений нет.

Анохин добавил, что на месте работают представители всех оперативных служб. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и не размещать в интернете кадры работы российской ПВО.

Всего за ночь над регионами РФ обезвредили 25 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 12 — уничтожили в Брянской области, еще девять — в Смоленской, два — в Курской, по одному — в Воронежской и Ростовской областях. В Брянской области беспилотные летательные аппараты ликвидировали силами противовоздушной обороны в Навлинском и Суземском районах. Никто не пострадал.

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