Дроны ВСУ попытались атаковать военный объект в Смоленской области
Анохин: 9 дронов ВСУ попытались атаковать военный объект в Смоленской области
Украинские боевики ночью попытались атаковать дронами-камикадзе военный объект в Смоленской области. Об этом губернатор Василий Анохин сообщил в Telegram-канале.
Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресеки попытку удара над Починковским районом. В атаке задействовали девять дронов. При падении обломков, предварительно, никто не пострадал, разрушений нет.
Анохин добавил, что на месте работают представители всех оперативных служб. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и не размещать в интернете кадры работы российской ПВО.
Всего за ночь над регионами РФ обезвредили 25 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 12 — уничтожили в Брянской области, еще девять — в Смоленской, два — в Курской, по одному — в Воронежской и Ростовской областях. В Брянской области беспилотные летательные аппараты ликвидировали силами противовоздушной обороны в Навлинском и Суземском районах. Никто не пострадал.