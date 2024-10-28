Украинские БПЛА атаковали два предприятия в Воронежской области, есть пострадавшие

Гусев: 2 человека пострадали после атаки дронов ВСУ в Воронежской области

Украинские беспилотники атаковали два предприятия в Аннинском и Новохоперском районах Воронежской области. Пострадали два человека, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале .

«Минувшей ночью два предприятия в Воронежской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами противника», — написал он.

В Аннинском районе ранения получили два работника предприятия. Одного из них отправили на стационарное лечение, другого — на амбулаторное. В результате атаки БПЛА на предприятии вспыхнул пожар. Огонь охватил несколько зданий и сооружений разного назначения и технику, уточнил Гусев. Возгорание ликвидировали около 02:00.

За пределами предприятия загорелись два гаража с автотранспортом. Повреждения получили окна одного жилого дома и участок линии электропередач. На месте работают энергетики.

На втором предприятии в Новохоперском районе при падении беспилотника пострадала крыша хозяйственной постройки и емкость.

«Благодарю за быструю и слаженную работу все оперативные службы! Это позволило избежать человеческих жертв, а также минимизировать последствия ударов», — добавил Гусев.

Ночью он сообщал, что в регионе работали силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы. Они обезвредили около 10 беспилотников.