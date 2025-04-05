Украинские военные, отступая из Андреевки в ДНР, забрасывали в подвалы с мирными жителями гранаты. Об этом рассказал РИА «Новости» военнослужащий 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Харам.

«Это вот буквально штурм, был штурм определенных позиций при входе в Андреевку как раз. Только заходили в нее. Заскочили ребята в подвал, а там суточные 200-е (погибшие — прим. ред.) лежат. Именно гражданские», — рассказал Харам.

Как сообщил офицер, украинские военные бросили в подвал, где находились мирные жители, гранату Ф-1. Это удалось установить по характерным поражающим элементам. По словам бойцов, когда тела нашли, было понятно, что люди погибли не менее суток назад, когда Андреевка была полностью под контролем Вооруженных сил Украины.

Группировка войск «Центр» освободила село Андреевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Министерство обороны 6 марта. Населенный пункт находится к западу от Курахова, к северу от сел Константинополь и Улаклы.

Ранее источник в группировке войск «Север» рассказал, что ВСУ в боях на территории Курской области лилишились 15 механизированных бригад. Потери противника превышают 72 тысячи человек, из которых 22 тысячи составляют убитые, а более 50 тысяч — раненые.