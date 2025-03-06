Российские военные освободили село Андреевка в ДНР

Группировка войск «Центр» освободила село Андреевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Населенный пункт находится к западу от Курахова, к северу от сел Константинополь и Улаклы.

Кроме того, группировка нанесла поражение механизированной и егерской бригадам, бригаде БПЛА и штурмовому полку ВСУ, а также двум бригадам Национальной гвардии. Противник на этом участке фронта за сутки потерял более 590 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию контрбатарейной борьбы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск на Кураховском, Великоновоселковском и Красноармейском направлениях.