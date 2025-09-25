Украинские военные в Запорожской области принимают наркотики и оставляют их даже в священных местах. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал штурмовик 392-го полка группировки «Днепр» с позывным Увар.

«В мусоре, который выкидывают на украинских позициях, часто находятся „бульбуляторы“ (самодельные устройства для курения наркотиков — прим. ред.)», — заявил военный.

По его словам, украинские солдаты курят траву. Почти во всех блиндажах валялись бутылки с пробками, таблетки непонятного происхождения, остатки наркотиков и шприцы. Часто такие вещи находили около «красных уголков» с иконами.

Ранее грузинские наемники украинской армии разграбили церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Харьковской области. Местные жители видели, как они выносили оттуда ценные вещи. Какие именно — неизвестно.