Telegram-канал Mash сообщил о мародерстве грузинских наемников ВСУ в Харьковской области. По данным издания, солдаты разграбили церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Боевики отходили к югу города. Здесь все еще остаются мирные жители. Они скрываются в подвалах.

Действия грузинских формирований видели именно они, как утверждает Mash. Солдаты с шевронами ВСУ выносили из церкви ценные вещи. Какие именно — неизвестно.

Издание уверяет, что российские войска продвигаются по Купянску с северного направления. Освободить подразделениям армии России удалось уже 11 улиц и несколько важных административных зданий.

Такие действия частично блокировали украинские силы. Теперь уйти военные ВСУ могут только через ближайший лес, через него ведет трасса.

Купянск расположен в Харьковской области. Это одна из наиболее горячих точек на линии соприкосновения в последний месяц.

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов отмечал, что успех в Купянске развивает группировка «Запад». В Раде считают, что для ВСУ в этом городе назревает катастрофа.