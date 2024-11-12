Украинские боевики в Елизаветовке и Ильинке попали в клещи

ТАСС: украинская группировка попала в клещи к югу от Курахова

Группа украинских военных в населенных пунктах Елизаветовка и Ильинка к югу от Курахова оказалась в окружении. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Сейчас противник, который находится в Елизаветовке и Ильинке, находится в клещах. Эти группировки отрезаны от основных сил и подвоза провизии», — рассказал собеседник агенства.

Украинские военные пытаются покинуть населенные пункты небольшими группами, уточнил он, но все пути отхода находятся под огнем российских войск.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска продвигаются не только в Курахове, но и на всех участках фронта в республике, а также перерезают пути снабжения ВСУ. Украинские войска готовятся к отступлению, отметил британский эксперт Александр Меркурис.