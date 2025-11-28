Боевой дух у военных ВСУ в Сумской области пал так низко, что они решили наложить на себя руки. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Низкий уровень боевого духа и мотивации привел к тому, что на позициях противника в Сумской области отмечаются случаи суицида военнослужащих ВСУ», — заявил собеседник журналистов.

Ранее стало известно, что мобилизованный украинец покончил с собой в Одесской области. Его тело нашли в одном из учебных батальонов Подольского района. Мужчине было 25 лет. Военкомы назвали его поступок «проявлением позорной трусости» и «уклонением от военной службы».

Ранее в Кировске в ДНР боец ВСУ расплакался и записал прощальное видео перед смертью на телефон. Военный заявил, что командиры бросили его вместе с сослуживцами, подкрепления не прислали. На кадрах были слышны звуки взрывов.