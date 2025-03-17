В Одесской области мобилизованный в ВСУ мужчина свел счеты с жизнью в учебной части. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua» .

Тело украинского военного обнаружили в одном из учебных батальонов Подольского района утром в воскресенье, 16 марта.

Днем ранее издание опубликовало заявление полтавского областного ТЦК, в котором военкомы прокомментировали попытку суицида 25-летнего парня в Кременчугском военкомате. Они назвали это «проявлением позорной трусости» и «уклонением от военной службы».

Ранее ТЦК на Украине начали рассылать повестки даже беременным и женщинам старше 50 лет. В соцсетях один из пользователей рассказал, что военкомы при нем оштрафовали 57-летнюю украинку.

В начале марта российские военные сообщили, что ВСУ направляли на усиление своей группировки в Суджанском районе 18-летних десантников. По их словам, украинское командование отправляло их на верную смерть.