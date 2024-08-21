При отступлении украинские военные уничтожают остатки населенных пунктов. Об этом рассказал ветеран боевых действий, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале со ссылкой на собственные источники.

«При оставлении позиций в населенном пункте Макеевка (ЛНР) целенаправленно разрушают относительно уцелевшие домостроения и инфраструктуру. Огонь ведется как правило из реактивной и гаубичной артиллерии, в буквальном смысле сравнивая все с землей», — рассказал он.

Марочко также отметил, что украинские военные попали под перекрестный огонь под Белогоровкой. Российские войска улучшили свои позиции, что позволило им наносить удары по противнику сразу с нескольких направлений. Такое положение свело на нет ротации и эвакуацию раненых боевиков.

На Северском направлении украинское командование пытается избежать окружения своих подразделений и оттягивает войска в северо-западном направлении.

Ранее Марочко рассказывал, как ВСУ прикрылись мирными гражданами под Купянском, чтобы спастись от обстрелов. Боевики размещали личный состав и технику в гражданских постройках и жилых домах.

При этом интенсивные бои начались на Харьковском направлении, несмотря на высокие потери украинской армии. Военные в основном действуют малыми группами при поддержке артиллерии и бронетехники.