Марочко: под Липцами и Волчанском интенсивные бои идут неделю

На Харьковском направлении в районе Липцов и Волчанска активные бои не снижаются всю неделю. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал в своем Telegram-канале .

«Атаки противника продолжаются, а их интенсивность, не взирая на большие потери ВФУ, держатся на высоком уровне», — сообщил он.

Марочко уточнил, что украинские боевики действуют в основном малыми группами при поддержке артиллерии и бронетехники. На некоторых участках они интенсивно используют дроны, как наземные, так и летательные.

На Купянском направлении, отступающие боевики, пытаются прикрыться мирными жителями, чтобы спастись от обстрелов. Сейчас у Песчаного ВСУ начали переброску личного состава и техники в Ковшаровку.

Ранее Марочко рассказывал, что в результате больших потерь на Курском направлении украинская армия перебросила под Сумы медиков из Харьковской области. Некоторые полевые госпитали ВСУ свернули.

До этого российские военнослужащие группировки войск «Север» пресекли попытки украинских боевиков подтянуть резервы в Курскую область. Авиация, беспилотники и артиллерия ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ.