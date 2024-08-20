ВСУ прикрылись мирными гражданами под Купянском

Марочко: при отступлении из Песчаного ВСУ размещают личный состав в жилых домах

Украинские боевики при отступлении из района села Песчаное перебрасывают в Ковшаровку личный состав и технику, размещаясь в гражданских постройках и жилых домах. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале , ссылаясь на собственные источники.

По его словам, ВСУ прикрываются мирными жителями, чтобы спастись от обстрелов на Купянском направлении. Когда противник потерял ряд позиций в районе населенного пункта Песчаное, боевикам пришлось перебрасывать вооружения и военную технику, а также личный состав с линии боевого соприкосновения в Ковшаровку.

«Для снижения потерь бронетехника и автотранспорт ВФУ прячется в гражданских строениях, а сами боевики расквартировываются в домах мирных граждан», — уточнил он.

Марочко добавил, что вокруг населенного пункта размещены блокпосты, которые гражданским пересекать запрещено. Поэтому оставшиеся жители Ковшаровки фактически стали заложниками ВСУ, заметил он.

Как подчеркнул Марочко, под Харьковом начались интенсивные бои. В районе Липцов и Волчанска активность боестолкновений не снижается всю неделю.