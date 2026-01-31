Военкор Стешин: боевики ВСУ забрали могильные оградки на решетки для техники

Украинские военнослужащие не брезгуют использовать могильные оградки для укрепления своей техники. Об этом KP.RU рассказал военкор Дмитрий Стешин.

«Вэсэушники, например, не брезговали использовать могильные оградки, что лишний раз показывало истинное отношение „захiстников“ („защитников“. — Прим. ред.) к Донбассу», — заявил военкор.

По его словам, российские бойцы нашли более эффективное решение — они усиливали танки самодельными экранами из транспортерной ленты, соснового горбыля и металлических сеток.

«На выходе получался эталонный „шушпанцер“. Так на интернет-жаргоне называют необычную, уродливую, самодельную бронетехнику», — отметил Стешин.

Ранее пленный украинский солдат рассказал, что командиры ВСУ заставляли солдат платить за доставку еды на позиции и удерживали часть обещанных выплат.