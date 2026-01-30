«Просто отдавать за еду». Пленный украинский солдат рассказал о поборах в ВСУ

Украинский пленный Александр Салюков заявил, что командиры ВСУ заставляли солдат платить за доставку еды на позиции и удерживали часть обещанных выплат. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями» .

По словам Салюкова, ему и сослуживцам обещали зарплату в 20 тысяч гривен (около 35,5 тысячи рублей) и еще 170 тысяч гривен (примерно 301,8 тысячи рублей) «боевых» каждый месяц, но деньги они не получали.

«Нам же на позиции доставки были с помощью дрона „Баба-яга“ раз в два дня. Нам сказали, что как минимум 5% [от выплат] мы будем отдавать. <…> Просто за еду», — рассказал он.

Пленный добавил, что мотивации у бойцов не было. По его словам, людей отправляли на фронт, запугивая и блокируя банковские счета и водительские права.

Кроме того, Салюков отметил, что командиры вводили подчиненных в заблуждение, рассказывая о малочисленности Вооруженных сил России. На передовой, по его словам, солдаты ВСУ сталкивались с большим количеством российских беспилотников.

Ранее военнопленный Иван Дзюба, которого захватили бойцы группы войск «Центр» на Красноармейском направлении в декабре 2025 года, рассказал, что попал на фронт против воли.