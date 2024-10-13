Украинские боевики разграбили приграничный район Курской области

Украинские боевики вывезли сельскохозяйственную технику с территорий Кореневского района Курской области. Об этом ТАСС сообщила глава района Марина Дегтярева.

«Они полностью разграбили район. Вывезли на Украину всю сельскохозяйственную технику. Там, где ВСУ были, оттуда всю технику вывезли», — сказала она.

Глава района добавила, украинские формирования сжигали технику, которую не успели вывезти.

Дегтярева также рассказала, что ей стало известно о массовых расстрелах мирных жителей при эвакуации из населенных пунктов, а также множестве других преступлений ВСУ на территории Кореневского района.

Днем ранее стало известно, что входящие в группировку войск «Север» российские военные инженеры возвели понтонные переправы для эвакуации жителей Курской области из приграничных районов.

Днем в воскресенье Минобороны заявило о срыве ротации ВСУ в курском приграничье.