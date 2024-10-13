ВКС России сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье

Российские штурмовики Су-25 высокоточным ракетным авиаударом сорвали ротацию украинских боевиков в курском приграничье. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Экипажи штурмовой авиации ударами истребителей Су-25 сорвали ротацию подразделений украинской армии в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными ракетами», — отметили в ведомстве.

После применения авиационных средств поражения пилоты совершили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на аэродром вылета.

«Согласно докладам разведки, и бронированная техника, и личный состав ВСУ были уничтожены» — добавили в Минобороны.

Днем ранее стало известно, что после начала боевых действий в российском регионе украинская армия потеряла порядка 22,3 тысячи человек, а также более 150 танков. Также ВС России отбили у противника 19 населенных пунктов в Курской области.