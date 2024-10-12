Военные возвели понтонные мосты в Курской области для эвакуации жителей

Входящие в группировку войск «Север» военные инженеры организовали понтонные переправы для эвакуации жителей Курской области из приграничных районов. Ворвавшиеся на территорию российского региона украинские боевики подорвали часть мостов, лишив мирное население возможности покинуть территорию.

На опубликованных кадрах военный грузовик одну за одной сбрасывал на воду секции, которые раскрывались, создавая возможность преодоления водной преграды.

Военный инженер с позывным Белый заявил, что создаваемые переправы в основном предназначены для эвакуации населения. Но бойцы тоже их используют, чтобы получить пополнение боеприпасов и техники.

«Через наши мосты переправляются мирные жители. Были отдельные мосты на всех направлениях именно для мирных жителей, помогали в основном им. Чтобы они переправились на нашу сторону, подальше от опасности и от противника», — привел заявление бойца ТАСС.

В середине сентября стало известно, что украинские боевики усилили удары по мостам и переправам через реку Сейм в Курской области. Работавший на месте корреспондент РИА «Новости» заявил, что возвести новые переправы или починить сломанный мост военным помешали украинские дроны, которые постоянно летали над акваторией.