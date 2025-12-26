Боевики ВСУ избивали бывших заключенных, недовольных условиями на передовой

Украинские боевики издевались над бывшими заключенными, которые подписали контракт с ВСУ. Поводом для истязания стал отказ мириться с условиями содержания. Об этом рассказал пленный украинский солдат Роман Дубовик в беседе с РИА «Новости» .

Собеседника журналистов приговорили к пяти годам заключения за кражу. После этого он подписал контракт с армией, но оказавшись на передовой — сдался российским военным.

«Издеваются. В туалет хочешь — в бутылочку. Не выпускают никуда. Опорожняйся в пакет. Не купайся, зубы не чистишь. Условий никаких нет», — сказал Дубовик.

По его словам, заключенных контрактников и дезертиров поселили в старом пионерском лагере в Чугуевском районе Харьковской области. Тех солдат, кто жаловался на условия жизни — избивали.

Ранее стало известно, что большинство новобранцев 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Сумской области слегли от травм и болезней в медсанчасть. Многие из них попали туда из-за систематических избиений инструкторами.