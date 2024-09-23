ВСУ совершили теракт против семьи главврача в Херсонской области

Украинские боевики устроили теракт против семьи главврача больницы в Алешках Владимира Харлана. Погибла его супруга, сообщил в Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Доктора выслеживали целенаправленно. Доктора, который сам ведет прием больных и на месте организует помощь раненым при обстрелах местным жителям», — написал он.

Алексеенко отметил, что Харлан всегда выезжает в любые населенные пункты к пострадавшим, «не обращая внимания на опасность, и люди его очень уважают». Глава правительства области добавил, что сотни спасенных раненых шлют доктору свои слова поддержки.

Теракт произошел 23 сентября в районе 16:00 у дома главврача центральной районной больницы Алешкинского округа. В результате атаки ранения получил сам Харлан и его водитель.

За неделю по населенным пунктам в Херсонской области украинские боевики выпустили свыше 280 артиллерийских снарядов и минометных мин.