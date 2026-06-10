В зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли более 230 бойцов, в зоне «Запад» — до 210. Действия группировок «Юг» и «Центр» привели к потерям ВСУ свыше 160 и более 285 военных соответственно. Кроме того, украинские войска лишились более 455 солдат в зоне группировки «Восток» и до 40 военнослужащих в полосе «Днепра».

Накануне Минобороны России сообщило, что за сутки ВСУ лишились более 1,3 тысячи человек в зоне спецоперации. В полосе группировки «Центр» потери противника достигли 325 человек, у «Юга» — до 115, у «Запада» — до 230, а у «Севера» — 240 военных. Кроме того, ВСУ лишились более 75 боевиков в зоне ответственности группировки «Днепр» и свыше 345 в зоне группировки «Восток».