Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 1,3 тысячи военных на всех участках СВО

В течение минувших суток ВСУ лишились более 1,3 тысячи человек в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В зоне действия группировки «Центр» потери боевиков составили до 325 человек, в зоне «Юга» — до 115 человек, в зоне «Запада» — до 230 человек, а «Севера» — 240 человек.

Также украинские войска лишились более 75 военных в зоне ответственности группировки «Днепр» и свыше 345 человек в зоне группировки «Восток».

«Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и девять управляемых авиационных бомб», - говорится в сообщении.

Российские беспилотники, оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли огневое поражение по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, складам горючего и боеприпасов, а также местам временной дислокации боевиков и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ с помощью дрона «Герань».