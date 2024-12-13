Украинские войска предприняли попытку нанести удар по Донецку дальнобойными ракетами. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что ракеты сбили силы ПВО.

По словам Пушилина, атака началась около 19:00. Силы ПВО успешно ликвидировали ракеты, но их фрагменты упали в Киевском районе города и повредили остекление нескольких многоквартирных домов.

«Благодаря успешной работе средств противовоздушной обороны жертв среди гражданского населения и существенных разрушений удалось избежать», — отметил глава региона.

Ранее американские СМИ признали, что российские войска легко преодолевают сопротивление ВСУ и уверенно продвигаются по всему Донецкому направлению. По мнению журналистов, такое быстрое освобождение новых территорий даст России возможность разговаривать с позиции силы.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сегодня заявил, что российские военные выбили ВСУ из южной части Курахова в ДНР. Основные бои переместились на северо-западную сторону, где ВСУ заняли несколько опорных пунктов.