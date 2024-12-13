Российские войска легко преодолевают сопротивление ВСУ и уверенно продвигаются по всему Донецкому направлению. Об этом сообщила американская газета The New York Times .

«В ДНР российские войска, имея значительное превосходство в живой силе для прорыва ослабленных украинских позиций, продвигаются быстрее, чем когда-либо, начиная с 2022 года, ежемесячно захватывая сотни квадратных миль», — написали журналисты.

Как считают авторы статьи, такое быстрое освобождение новых территорий даст России возможность разговаривать с позиции силы, когда избранный президент США Дональд Трамп заговорит об условиях прекращения огня.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Трампа есть три плана по урегулированию украинского конфликта. Один из них предусматривает гарантии для России, что Украина не вступит в НАТО.