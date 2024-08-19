Украинские военные практически оставили поселок Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС .

Источник издания в силовых структурах подтвердил, что в населенном пункте фиксируются редкие очаги сопротивления со стороны ВСУ. Он указал, что боевики пытаются защитить свои позиции.

«А вообще, противник практически покинул эту территорию», — добавил источник агентства.

Он также рассказал, что украинские военные безуспешно пытаются атаковать ВС России из-за пределов поселка.

Ранее отставной офицер Вооруженных сил США Дэниел Дэвис раскритиковал план ВСУ по вторжению в Курскую область. Он назвал идею украинского командования глупостью, которая испортила переговорные позиции Украины. По его словам, Россия жестко ответит на действия украинской стороны и не откажется от своих условий.

Британский аналитик Александр Меркурис высказал похожее мнение. Он заявил, что Украине следует как можно быстрее сесть за стол переговоров, так как ситуация для ВСУ находится на грани.