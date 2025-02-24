Когда украинские военные поймут, что между Россией и США начались переговоры, то начнут чаще отказываться от участия в сражениях и перестанут сопротивляться российской армии, заявил аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале The Duran . Тут же он подчеркнул, что положение ВСУ и без того плачевно по всей линии боевого соприкосновения.

«Когда у [ВСУ] начнут заканчиваться припасы, когда станет понятно, что эти русско-американские дискуссии в самом разгаре, это начнет оказывать эффект», — сказал он.

По словам аналитика, в этой ситуации ВСУ будут сомневаться в необходимости участвовать в «уже проигранном» конфликте и задумаются о разумности приказов «полностью оторванного от реальности президента» Владимира Зеленского.

Также Меркурис отметил, что наступление ВС России набирает обороты. При этом украинские власти пытаются сделать вид, что оно остановилось.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что ВСУ могут остаться без солдат через полгода. Это связано с массовым дезертирством военных.