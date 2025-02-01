На Украине назвали срок, когда у ВСУ закончатся солдаты
Дубинский: ВСУ могут остаться без солдат на передовой уже через полгода
ВСУ останутся без солдат на передовой через полгода, если украинские военные продолжат массово дезертировать в таком же количестве. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, сообщило РИА «Новости».
Парламентарий отметил, что президент Украины Владимир Зеленский знает о колоссальных потерях, проблемах с мобилизацией и массовом дезертирстве в рядах ВСУ, которое приведет к тому, что через шесть месяцем на фронте останется «зеро-человек». При этом он не может остановиться и продолжает упорно рассказывать о победе с точки зрения силы.
По мнению Дубинского, Зеленский просто осознает, что после окончания конфликта ему придется ответить за совершенные преступления перед законом. И за предательство украинского народа, и за разрушение страны, и за то, что «положил сотни тысяч жизней» и сломал еще десятки миллионов жизней.
Парламентарий предупредил, что Зеленского посадят в тюрьму за все его деяния.
Ранее стало известно, что украинский президент мог заработать 60 миллиардов долларов за время проведения СВО.