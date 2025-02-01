Дубинский: ВСУ могут остаться без солдат на передовой уже через полгода

ВСУ останутся без солдат на передовой через полгода, если украинские военные продолжат массово дезертировать в таком же количестве. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, сообщило РИА «Новости» .

Парламентарий отметил, что президент Украины Владимир Зеленский знает о колоссальных потерях, проблемах с мобилизацией и массовом дезертирстве в рядах ВСУ, которое приведет к тому, что через шесть месяцем на фронте останется «зеро-человек». При этом он не может остановиться и продолжает упорно рассказывать о победе с точки зрения силы.

По мнению Дубинского, Зеленский просто осознает, что после окончания конфликта ему придется ответить за совершенные преступления перед законом. И за предательство украинского народа, и за разрушение страны, и за то, что «положил сотни тысяч жизней» и сломал еще десятки миллионов жизней.

Парламентарий предупредил, что Зеленского посадят в тюрьму за все его деяния.

Ранее стало известно, что украинский президент мог заработать 60 миллиардов долларов за время проведения СВО.