Украинские боевики осквернили могилу десантника в Суджанском районе

Shot: ВСУ сняли флаги «Вагнера» и ВДВ с могилы десантника в Курской области

В Курской области украинские военные осквернили могилу десантника, а на выходе с кладбища погибли от удара беспилотником. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Двое боевиков набрели на кладбище в Суджанском районе на могилу десантника. Они сорвали с нее флаги ЧВК «Вагнер» и Воздушно-десантных войск, потоптали и пошли дальше.

Преступление попало в объектив дрона. Оператор дождался, когда вандалы выйдут с кладбища, и атаковал их беспилотником. По информации канала, оба украинца погибли.

Другие бойцы ВСУ в Курской области надели каски с нацистской символикой и поглумились над пенсионером. Они сымитировали немецкий акцент, изобразили фашистов и оскорбили старика. Затем пенсионер исчез. Дочь пострадавшего сообщила RT, что не успела эвакуировать его — родственников не пустили в населенный пункт из-за опасной обстановки.