Российские войска обнаружили на позициях в лесу Харьковской области тела насмерть замерзших украинских солдат. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

Источник агентства рассказал, что тела нашли во время продвижения в лесу. Погибшие от переохлаждения боевики находились на двух боевых позициях западнее Лимана.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свое фото, сделанное на фоне окрестностей Купянска. В прессе предположили, что он сфотографировался на юго-западном въезде в город, со стороны села Соболевка, где в последнее время не шли бои. Журналисты обратили внимание, что глава государства держал в руках iPhone 17 pro.

Военкор Юрий Котенок не исключил, что украинский лидер действительно побывал на окраинах Купянска, но не сегодня, а гораздо раньше. По его словам, такие снимки называются «консервами». Он напомнил, что места, где «засветился» Зеленский, по традиции вскоре освобождаются российскими войсками.