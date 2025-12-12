Консерва или хромакей? Был ли Зеленский на самом деле в окрестностях Купянска

Telegram-каналы: Зеленский мог приехать к Купянску ранее или сняться в павильоне

Украинские СМИ распространили кадры с Владимиром Зеленским на фоне въезда в Купянск и заявили, что за город снова начались бои. Так ли это на самом деле, разбирался 360.ru, нашедший несколько вариантов объяснения.

Военкор Юрий Котенок предположил, что Зеленский действительно был у Купянска, но не сегодня, а ранее. Такие видео на сленге называют «консервами». При этом Котенок отметил, что ролик не изменит сложившейся традиции.

Хромакей

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» предположил, что Зеленский вообще не был в Харьковской области и снялся на фоне зеленого экрана, а нужный фон подложили позже с помощью компьютерной графики. Для этого на Украине даже работает западная съемочная группа.

По информации канала, в районе Купянска в воздухе работают множество дронов, которые ежедневно уничтожают живую силу и технику противника даже в километрах от города.

«Так что Зеленский точно не стал бы так рисковать попасть под удар оптоволоконных беспилотников, от которых не спасает и РЭБ», — подытожили авторы.