Стало известно, когда ВСУ получат французские истребители

МИД Франции: Украина получит первые Mirage-2000 в начале 2025 года

ВСУ получат первые истребители Mirage-2000 уже в начале 2025 года, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Он прибыл в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, сообщили «Вести» .

По словам французского МИД, украинских пилотов научать управлять этими самолетами. Франция также поддержала так называемый «мирный план» Зеленского.

«Мы должны поддерживать Украину, чтобы она могла противостоять <…>, и когда она решит, можно будет начать переговоры о мире», — заявил Барро.

По мнению военкора Андрея Коца, обслуживание истребителей станет "сущим адом" для украинских военных. Журналист напомнил, что Mirage-2000 кардинально отличается от американских F-16.