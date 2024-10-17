ВСУ предрекли «сущий ад» из-за истребителей Mirage

Французские истребители Mirage 2000 станут дополнительной нагрузкой для тыловых подразделений ВСУ. Об этом в материале для РИА «Новости» заявил военкор Андрей Коц.

«Для тыловых служб ВСУ эксплуатация этих машин станет сущим адом», — подчеркнул он.

Военный корреспондент отметил, что украинским войскам придется решать множество проблем не только с американскими истребителями F-16, но и с кардинально отличающимися от них французскими самолетами.

По его словам, Mirage 2000 часто попадают в летные происшествия. Из 614 самолетов, выпущенных с 1983 по 2007 годы, из-за аварий списали 59. Украинским военным придется приложить большие усилия, чтобы поддерживать истребители в нормальном состоянии, так как Франция отправит им «не самые новые», добавил Коц.

Ранее новость о поставке Mirage прокомментировал военный эксперт Евгений Михайлов. Он допустил, что французские власти таким образом попытались морально поддержать Украину.