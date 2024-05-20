Украинские боевики атаковали Шебекино дроном-камикадзе | 360°

Важное 20 мая 2024, 08:22 Украинские боевики атаковали Шебекино дроном-камикадзе Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Шебекино дроном-камикадзе РИА «Новости»

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Украинские боевики атаковали город Шебекино при помощи дрона-камикадзе. Пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией никто из мирных жителей не пострадал», — написал он.

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В двух многоквартирных домах выбило окна в четырех квартирах. Посекло фасады зданий. На месте происшествия работают оперативные службы, уточнил Гладков.

Утром 20 мая в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Губернатор призвал горожан укрыться. Спустя время ракетную опасность отменили.

По данным Минобороны, ночью регион атаковали пять украинских беспилотников. Все дроны противника сбили и перехватили. Еще два беспилотника ВСУ ликвидировали в Курской области.